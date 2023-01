Sachsenforst setzt bei der Holzernte auf tierische Helfer. Zehn bis zwölf sogenannte Pferderücker seien für den Staatsbetrieb im Einsatz, informierte das Agrarministerium am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin in Gelenau im Erzgebirge. Die im Wald zum Holzrücken eingesetzten Pferde ergänzen spezielle schwere Holzernte-Maschinen wie Harvester und Forwarder etwa an steilen Hängen. Vorteil der Waldbewirtschaftung mit Pferden sei, dass sie besonders schonend für Boden und verbleibende Bäume sei, hieß es.