Dresden will bei der Tourismuswerbung künftig wieder auf das zu DDR-Zeiten nach ihr benannte Motorschiff der Deutschen Seereederei setzen. Sachsens Landeshauptstadt und das Schifffahrtsmuseum Rostock haben am Samstag nach Angaben des Rathauses bei der 31. Hanse Sail in der Ostseestadt die seit den 1950er Jahren bestehende, aber eingeschlafene Partnerschaft neu besiegelt. Verabredet wurden gegenseitige Präsentation und öffentliche Information und ein Dialog der Freundeskreise des Museums und der Weiße Flotte GmbH Dresden.