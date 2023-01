Mehr als 9000 Besucher haben am ersten Messetag die Reisemesse in Dresden besucht. Das teilten die Veranstalter am Freitagabend mit. Das seien so viele wie noch nie gewesen. Vom 27. bis 29. Januar stellen sich auf der Messe 300 Aussteller aus dem Aus- und Inland den Besuchern vor. Ein Schwerpunkt sind osteuropäische Länder wie Slowenien oder Polen.