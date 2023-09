In Sachsen stehen die Herbstferien vor der Tür. Landesweit gibt es viele Angebote, Hotels und Pensionen berichten von zahlreichen Buchungen. Wer spontan verreisen möchte, dürfte aber noch ein Zimmer finden.

Die Hotels und Pensionen in Sachsen freuen sich kurz vor Beginn der Herbstferien über viele Buchungen, haben aber auch noch freie Zimmer für Kurzentschlossene. "Die Buchungszahlen kommen wieder auf das Vorcoronaniveau von 2019 heran", teilte die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach schauen die Unterkünfte in der Oberlausitz optimistisch auf die anstehenden Herbstferien. Trotz der guten Buchungslage fänden auch Spontanreisende noch eine Unterkunft. Über Freizeitangebote in der Region könne sich über das Onlinetool "famil-o-mat" informiert werden.

"Die Unterkünfte in ganz Sachsen sind für die Herbstferien gut bis sehr gut gebucht und die Gastgeber blicken optimistisch auf die nächsten Wochen", sagte Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). Ungebrochen sei der Trend zu kurzfristigen Buchungen.

Nach Angaben der Dresden Marketing GmbH sind Dresden und das Elbland im Herbst und speziell auch in der Zeit der Herbstferien gut nachgefragt. Jedoch seien noch genügend Verfügbarkeiten in allen Kategorien vorhanden. "Unsere Hotels und Pensionen freuen sich entsprechend über viele kurzentschlossene Gäste", teilte Geschäftsführerin Corinne Miseer mit. Das Elbland umfasst die Region von Pirna nach Torgau, beiderseits der Elbe. Als besondere Angebote nannte Miseer unter anderem das Kinder- und Jugendtheater "theater junge generation" in Dresden und das Fahrradmuseum "Velocium" in Weinböhla (Landkreis Meißen).

In Chemnitz, Zwickau und im Rochlitzer Muldental gibt es nach Angaben des dortigen Tourismusverbandes ebenfalls noch ausreichend Kapazitäten. Beliebte Ziele in Chemnitz seien unter anderem das Staatliche Museum für Archäologie (smac) und das Industriemuseum und die Miniwelt Lichtenstein bei Zwickau. Im Rochlitzer Muldental sei der Rochlitzer Berg bei Familien beliebt, die Schlösser böten jede Menge Ferienveranstaltungen. Auch Leipzig sei zu den Herbstferien schon gut gebucht, hieß es aus der Stadt.

In der Sächsischen Schweiz sind die Herbstferien immer sehr gut gebucht. Das sei auch in diesem Jahr erfreulicherweise so, teilte der Tourismusverband mit. Aktuell gebe es noch freie Ferienwohnungen und Hotelzimmer. Neben den mehr als 1000 Kilometern Wanderwegen lockten in den Ferien vor allem wieder die Freizeitangebote Gäste an, darunter der Miniaturpark Kleine Sächsische Schweiz in Wehlen oder die Eisenbahnwelten im Kurort Rathen. Auch die beliebte Kahnfahrt in der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf sei bis zum 31. Oktober täglich geöffnet.

Nach Angaben des Tourismusverbandes Vogtland sind die Unterkünfte in der Region für die Herbstferien gut bis sehr gut gebucht und die Inhaber mit der aktuellen Buchungslage zufrieden. Die Buchungen kämen hauptsächlich von Wanderern und Familien, gebucht werde in vielen Fällen aber nach wie vor recht kurzfristig. Auch im Erzgebirge werden nach Angaben des dortigen Tourismusverbandes kurzfristige Buchungen erwartet. Der 24. Tag des traditionellen Handwerks am 15. Oktober sei ein toller Tipp für Familien, um überall im Erzgebirge in die Werkstätten der Handwerker zu schauen.