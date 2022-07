Die Premiere des Ironman70.3 in Dresden an diesem Sonntag fällt aus. Das Triathlon-Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen musste abgesagt werden. Das Rennen könne "nicht stattfinden", hieß es am Mittwoch auf der Homepage von Ironman: "Wir werden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis zum 5. August ein Update zum weiteren Verlauf geben." Über die Gründe machte Ironman keine Angaben.