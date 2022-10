Schwebebalken-Vizeweltmeisterin Pauline Schäfer-Betz muss wegen einer Fußverletzung auf die Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool verzichten. Die 25-Jährige aus Chemnitz hatte bereits seit den Europameisterschaften in München mit Problemen an ihrem rechten Fußgelenk zu kämpfen, die sich im Laufe der WM-Vorbereitung immer weiter verschlimmerten. In Abstimmung mit Cheftrainer Gerben Wiersma fiel nun die Entscheidung, die Welttitelkämpfe vom 29. Oktober bis zum 6. November abzusagen, wie der Deutsche Turner-Bund am Samstag mitteilte. In der kommenden Woche wird Schäfer-Betz operiert.