Sachsens Handwerksbetriebe sind gut durch den Winter gekommen. Im ersten Quartal 2022 konnte eine Umsatzsteigerung von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbucht werden, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Den größten Anteil daran hatte demnach das Bauhauptgewerbe mit einem Plus von fast 28 Prozent, gefolgt vom Kraftfahrzeuggewerbe (plus 16,7 Prozent).