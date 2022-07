Trotz der Sommerhitze sind bislang wenig Blaualgen an den sächsischen Stauseen aufgetaucht. Es gebe derzeit keine besonderen Auffälligkeiten im Vergleich zu den beiden Vorjahren, teilte eine Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung (LTV) am Dienstag mit. Allerdings könne sich bei hohen Temperaturen und viel Sonne die Entwicklung von Blaualgen bis September noch einmal verstärken. Einige Gewässer seien dabei mehr betroffen als andere. Einen erhöhten Anteil an Blaualgen gebe es momentan etwa an den Talsperren Horstsee, Döllnitzsee und Göttwitzsee.