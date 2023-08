Das kühle und feuchte Wetter der vergangenen Tage macht gefährdete Bäume in sächsischen Wäldern nach Einschätzung von Experten widerstandsfähiger gegen Schädlinge. "Der Regen hilft sehr, vor allem zu einer Zeit, wo die Bäume das Wasser brauchen", sagte Renke Coordes vom Staatsbetrieb Sachsenforst am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Das hatten wir in den Vorjahren ja eher selten." Zwar gebe es in vielen Regionen weiterhin eine sehr hohe Borkenkäfer-Population, wie das Monitoring zeige. "Aber das ist örtlich teils sehr unterschiedlich."