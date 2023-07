Weil sein Krad auf einer Gefällestrecke wegrutschte, hat sich in Flöha im Landkreis Mittelsachsen ein 16-Jähriger schwer verletzt. Er sei am frühen Freitagabend gemeinsam mit einer 17 Jahre alten Beifahrerin gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Durch das Wegrutschen kam es zu einem Sturz. Die 17-Jährige blieb dabei unverletzt.