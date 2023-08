Ein Feuerwehrauto ist am Montagnachmittag in Eibenstock (Erzgebirgskreis) von der Fahrbahn abgekommen, dabei sind mehrere Menschen verletzt worden. "Es gibt acht Verletzte, davon einer schwer", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Was genau passiert sei und ob das Fahrzeug zu einem Einsatz unterwegs gewesen sei, dazu könne noch nichts gesagt werden. "Die Kollegen sind noch vor Ort." Laut einem Bericht von mdr online soll das Feuerwehrauto mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen und ins Schleudern geraten sein und sich dann überschlagen haben.