In Chemnitz hat eine 67-Jährige ihre Autotür geöffnet, woraufhin ein E-Bike-Fahrer dagegen gestoßen und schwer verletzt worden ist. Die Autofahrerin parkte ihr Auto am Freitagvormittag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Frau ausstieg, beachtete sie den Angaben zufolge den nahenden E-Bike-Fahrer nicht. Der 83-Jährige stieß gegen die sich plötzlich öffnende Tür und stürzte. Er kam in ein Krankenhaus.