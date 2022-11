Ein Radfahrer ist in Dresden von einer Straßenbahn überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige wurde am frühen Donnerstagnachmittag beim Überqueren der Straßenbahngleise in der Nähe des Hauptbahnhofs überrollt und verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort und hievte den Mann mit schwerem Gerät unter der Straßenbahn hervor. Eine Notärztin konnte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen.