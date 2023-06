Bei einer Kollision von zwei Autos in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) sind sechs Menschen verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin hatte am Donnerstagmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.