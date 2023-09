Eine Straßenbahn ist am Mittwochmittag in Plauen mit einem Auto zusammengestoßen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte. Die 54 Jahre alte Autofahrerin geriet demnach aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Schienen, als die Bahn kam. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.