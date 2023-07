Bei einem Unfall in Chemnitz sind ein 13 Jahre alter Junge und ein 76 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, nachdem der Junge am Samstagvormittag im Stadtteil Kleinolbersdorf-Altenhain aus einem Bus ausgestiegen war und die Straße überqueren wollte. Dabei wurde der 13-Jährige von dem Autofahrer erfasst, wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte.