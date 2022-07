Bei einem Autounfall in Zwickau ist eine Frau schwer verletzt worden. Feuerwehrkräfte mussten die 56-Jährige am Montagnachmittag aus ihrem Auto bergen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihr Wagen war zuvor mit dem Kleintransporter eines 33-Jährigen kollidiert. Der Mann blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall auf einer Kreuzung gekommen war, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.