Ein 38 Jahre alter Autofahrer aus Sachsen ist auf der A38 nahe dem Autobahndreieck Halle-Süd tödlich verunglückt. Er sei nach derzeitigem Ermittlungsstand am Montagmittag auf ein Wohnmobil aufgefahren, teilte die Polizei am Abend in Halle mit. Der Fahrer des Wohnmobils verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich drehte, von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte.