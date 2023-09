Ein 20-Jähriger ist am Montagabend in Zwickau mit seinem Auto unter anderem gegen eine Laterne und einen Baum gefahren. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt, wie die Polizei Zwickau am Dienstag mitteilte. Der 20-Jährige kam den Angaben zufolge links von der Straße ab, fuhr mit seinem Auto über die Gegenfahrbahn und prallte dann gegen die Straßenlaterne, die dadurch umfiel. Danach stieß er laut Polizei gegen den Pfosten vom Träger eines Verkehrsschildes und gegen den Baum.