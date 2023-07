Zwei Arbeiter sind bei einem Unfall auf einer Baustelle in Leipzig von einem Gerüst gefallen und schwer verletzt worden. Ein an einem Neubau angebrachter Balkon war am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache abgerutscht und gegen das angrenzende Gerüst gestoßen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auf dem Gerüst befanden sich zu dem Zeitpunkt die beiden Bauarbeiter im Alter von 39 und 65 Jahren. Sie stürzten mehrere Meter in die Tiefe. Ein Rettungswagen brachte die Männer ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.