Ein betrunkener 59 Jahre alter Autofahrer hat einen 23 Jahre alten Mann etwa vier Kilometer über die Autobahn 72 im Vogtlandkreis auf der Motorhaube mitgenommen. Zuvor hatten sich die beiden Männer gestritten, weil der 59-Jährige auf das Auto des 23-Jährigen aufgefahren war, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Der 59-Jährige wollte demnach vom Unfallort flüchten. Um ihn aufzuhalten, legte sich der 23-Jährige laut Sprecher auf seine Motorhaube. Ungefähr vier Kilometer weiter hielt die Polizei des Reviers Reichenbach die Männer an und führte einen Alkoholtest durch. Dieser ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille. Die beiden Männer wurden bei dem Vorfall am Sonntag nur leicht verletzt.