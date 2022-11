Drei Unfälle haben auf der Autobahn 4 bei Chemnitz am Wochenende für Staus gesorgt. Wie die Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, dauerten die Behinderungen am Samstag bis in die Abendstunden an. Die Autos stauten sich in Richtung Erfurt auf bis zu zehn Kilometern Länge. Zunächst rammte kurz nach 16.00 Uhr an der Raststätte Auerswalder Blick ein Auto ein anderes und schob dieses auf einen Kleintransporter. Kurz darauf kam es zu zwei weiteren Unfällen mit mehreren Autos. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Der Sachschaden wurde auf insgesamt rund 38.000 Euro beziffert.