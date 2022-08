Das Leck in einem Kessel einer Energiefirma in Oschatz (Landkreis Nordsachsen) hat am Donnerstagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Aufgrund des austretenden Gases bildete sich gegen 6 Uhr eine große Gaswolke, die sich in Richtung Zöschau ausbreitete, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Einsatzkräfte informierten die Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Leck wurde schnell wieder repariert und es bestand am späteren Morgen keine Gefahr mehr.