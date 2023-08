Ein Motorradfahrer ist in Auerbach im Vogtland gestürzt und verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Biker am Freitag im Ortsteil Beerheide aus bisher noch nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr einen Grünstreifen und kam zu Fall.