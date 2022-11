Ein Sattelschlepper ist auf der Autobahn 4 am Anschluss Hainichen (Mittelsachsen) rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Böschung gekippt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mitteilte. An dem Fahrzeug war demnach bei dem Unfall am Dienstagnachmittag ein Reifen geplatzt. Mit Hilfe eines Krans stellten es Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk wieder auf die Räder. Die Fahrbahn Richtung Dresden musst deshalb zeitweise gesperrt werden. Es habe sich ein Rückstau bis zum Anschluss Frankenberg (Mittelsachsen) gebildet, hieß es.