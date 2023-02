Zwei Menschen sind von einem Auto in Weißwasser/Oberlausitz (Landkreis Görlitz) erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übersah ein 64 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend beim Linksabbiegen mit seinem Wagen eine Frau und einen Mann im Alter von 62 und 67 Jahren, die gerade die Straße überquerten. Beide wurden zum Teil schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge hatte der 64-Jährige einen Atemalkoholwert von 0,46 Promille.