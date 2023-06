Bei einem Frontalzusammenstoß eines Motorrads mit einem Sattelschleppers sind in Kamenz (Kreis Bautzen) zwei Menschen ums Leben gekommen: der 45-jährige Motorradfahrer und seine 43 Jahre alte Beifahrerin. Der Mann sei am Dienstagabend mit seiner Maschine in den Gegenverkehr gefahren, wo das Motorrad frontal mit einem Lkw kollidierte, teilte die Polizei am Abend mit. Der 64-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock, hieß es weiter. Der Unfall passierte im Ortsteil Zschornau. Die Fahrbahn war nach dem Unfall etwa vier Stunden gesperrt.