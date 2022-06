Ein 21 Jahre alter Mann ist beim Baden in einem See in Görlitz gestorben. Er sei am Sonntag gemeinsam mit zwei anderen Männern vom Strand in Richtung einer 70 Meter entfernten Plattform geschwommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dabei hätten ihn aus noch ungeklärter Ursache die Kräfte verlassen und es sei Panik unter den Schwimmern ausgebrochen. Der 22-Jährige ging unter und tauchte nicht mehr auf. Die anderen Männer im Alter von 21 Jahren konnten sich selbst retten. Polizei und Feuerwehr suchten nach dem Vermissten, bis ein Taucher ihn schließlich leblos aus dem See zog.