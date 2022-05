Bei einem Unfall im Vogtland sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend in Neuensalz aus ungeklärter Ursache zunächst einen Baum gestreift. Danach schleuderte das Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem Wagen einer 23-Jährigen zusammen. Der 18-Jährige und seine beiden 16 und 17 Jahre alten Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Beide Unfallautos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.