Der Technologiegründerfonds Sachsen will in seiner nächsten Förderperiode rund 40 Start-ups unterstützen. Dafür stünden 93,5 Millionen Euro bereit, teilte der Fonds am Donnerstag mit. Die Gründer könnten zwischen 200.000 und 5 Millionen Euro Förderung erhalten. Infrage kämen "wissensbasierte und technologieorientierte" Unternehmen verschiedener Branchen.