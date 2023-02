Die Suche nach Nachfolgern stellt Unternehmer in der Handwerksbranche Ostdeutschlands nach Einschätzung von Experten weiter vor große Probleme. Das sagte Dr. Christian Welzbacher, Leiter des Heinz-Piest-Instituts für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover, am Mittwoch beim Handwerkspolitischen Forum Ost in der Leipziger Messe. Demnach stehen 13.000 der 99.000 Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den nächsten fünf Jahren vor der Nachfolgerfrage. 74 Prozent der Betroffenen hätten noch keine Vorkehrungen getroffen, hieß es.