Sachsen will Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft in Israel forcieren. Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) reist dazu am Montag mit Vertretern sächsischer Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute in das Land. Die 28-köpfige Delegation besucht unter anderem Tel Aviv, Haifa und Kiryat Bialik, die Partnerstadt von Chemnitz. Die fünftägige Reise soll vor allem Kontakte zur innovativen Technologiebranche Israels ermöglichen.