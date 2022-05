Trotz Warnung vor extremen Gewittern hat es in Sachsen am Freitagabend nach einer ersten Einschätzung der Polizei zunächst keine nennenswerten Einsätze gegeben. Das ergab eine Anfrage bei den Polizeidirektionen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Freitagabend vor Gewitter der Stufe 4 von 4 in den Kreisen Vogtland, Erzgebirge und Zwickau gewarnt. «Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!», hieß es in einer amtlichen Unwetterwarnung. Auch andernorts in Sachsen war vor starken Gewittern der Stufe 2 gewarnt worden, etwa in und um Leipzig.