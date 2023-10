Selbsterfahrung der besonderen Art: Die Abgeordneten des Sächsischen Landtages können am kommenden Montag im Plenarsaal und der Lobby des Parlamentsgebäudes einen Blindenparcours begehen und sich so aus eigenem Erleben in die Lage Betroffener versetzen. Wie der Landtag am Mittwoch mitteilte, steht zu Beginn der Veranstaltung eine Sitzung des Ausschusses für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt an. Dabei wollen sich die Ausschussmitglieder mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband austauschen.