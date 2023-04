Die Pläne der Ampel-Koalition zur Umstellung von Heizungen erhitzen in Sachsen weiter die Gemüter. Am Montag wiesen die Freien Wähler (FW) auf besonders hohe Belastungen für die ostdeutschen Haushalte hin und bezeichneten die Pläne als "sozial ungerecht". "Der Osten ist mal wieder besonders betroffen, doch das scheint in Berlin niemanden zu interessieren. Die Pläne zum Verbot für Öl- und Gasheizungen müssen gestoppt werden", sagte FW-Chef Thomas Weidinger. Gerade im Osten seien in den 1990er Jahren viele Heizungen eingebaut wurden. Diese kämen nun in die kritischen Jahre.