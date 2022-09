Fast alle Menschen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kaufen seit Beginn des russischen Angriffskriegs anders ein. Das ergab die diesjährige Mitteldeutsche Markenstudie, die am Donnerstag in Leipzig vorgestellt wurde. Demnach gaben 90 Prozent der Befragten in den drei Ländern an, dass sich ihr Kaufverhalten verändert hat, fast zwei Drittel hätten das Gefühl, dass alles teurer geworden sei. Im Vorjahr hatten 61 Prozent der Befragten angegeben, dass sich ihr Konsumverhalten durch die Corona-Krise verändert habe.