Die Gewerkschaft Verdi hat für die kommenden Tage und Wochen Warnstreiks im Einzelhandel von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt angekündigt. Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit. Das Angebot der Arbeitgeber sei völlig unzureichend, erklärte Verhandlungsführer Torsten Furgol am Freitag. "Es bedeutet Reallohnverlust für unsere Beschäftigten, die oft bis über die Belastungsgrenze hinaus buchstäblich den Laden am Laufen halten." Am Freitag wollte Verdi in Chemnitz den Tarifauftakt mit einer Kundgebung begehen. Dazu wurden rund 300 Teilnehmer erwartet.