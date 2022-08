Nach einer Schießerei in der Eisenbahnstraße in Leipzig ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung, wie der Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft Ricardo Schulz am Montag auf Anfrage sagte. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend hatte ein 32-Jähriger eine Schusswunde erlitten, er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.