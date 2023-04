Nach einer Verfolgungsfahrt bei Görlitz (Sachsen) am Dienstagabend wird gegen den Fahrer eines Transporters wegen Einschleusens von Ausländern und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Genauere Angaben zur Identität des 50 Jahre alten Fahrers lagen noch nicht vor.