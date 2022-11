Die Arbeitslosigkeit ist in Sachsen im November leicht gesunken. 120.133 Menschen waren arbeitslos gemeldet und damit 390 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am heutigen Mittwoch mitteilte. Die Quote lag unverändert bei 5,7 Prozent. Der November sei damit der dritte Monat in Folge, in dem die Arbeitslosigkeit geringer gesunken sei als üblich, sagte der Vorsitzende der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. "Immer deutlicher wird auch die Verunsicherung der Unternehmen: Sie melden weniger Stellen und lassen sich häufiger zur Kurzarbeit beraten."