Ein Stau auf der Autobahn 72 bei Chemnitz hat zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen geführt. Bei der Karambolage am Freitagnachmittag sei eine Person leicht verletzt worden und ein Sachschaden von 36.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters habe das Stauende zu spät gesehen und sei so auf den ersten Pkw aufgefahren. Das habe eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der insgesamt fünf Autos aufeinander geschoben wurden, so die Polizei. Die A72 war in Richtung Leipzig für zwei Stunden voll gesperrt.