Eine 71-jährige Frau ist mit ihrem Auto im Ortsteil Schönfels in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) gegen den Anhänger eines Traktors gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau am späten Sonntagabend auf der Neumarker Straße in Richtung Zwickau unterwegs. In einer Linkskurve stieß das Auto gegen den Anhänger, kam auf die Gegenspur und kurz vor der Leitplanke zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf rund 16.000 Euro.