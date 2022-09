Bei einem Auffahrunfall zwischen sechs Fahrzeugen sind auf der A4 vor dem Tunnel Königshainer Berge acht Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Am Freitagabend hatte sich aufgrund der Fahrbahnverengung eine leichter Rückstau vor dem Tunnel in der Nähe von Görlitz gebildet, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 24-Jähriger sei dort aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Transporter ungebremst in die wartenden Fahrzeuge gefahren. Er kollidierte mit zwei Pkw - einer von ihnen wurde auf einen Lkw geschoben, der andere stieß gegen einen Transporter auf der Nebenfahrbahn, der dann wiederum auf das Auto vor ihm prallte. Es entstand ein Sachschaden von 56.000 Euro. Die A4 war bis nach Mitternacht gesperrt.