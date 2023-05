Am Pfingstwochenende ist auf den Autobahnen in Sachsen verstärkt mit Staus zu rechnen. Laut ADAC Sachsen kommt es vor allem ab Freitagmittag, am Samstag und Pfingstmontag zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. "Am Sonntag wird es vermutlich ruhiger. Da verlagert sich das Aufkommen eher in die Naherholungsgebiete und auf die dortigen Parkplätze", sagte ein Sprecher.

Besonders groß sei die Staugefahr im Bereich der Baustellen auf der A4 von Görlitz bis an die Thüringer Landesgrenze. Die Schwerpunkte lägen am Kreuz Chemnitz sowie am Autobahndreieck Dresden-Nord, Dresden-West und Nossen. Dort könne es auch zu einem Rückstau auf die A14 kommen.