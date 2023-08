Wegen leit- und sicherungstechnischer Arbeiten am Bahnknoten Dresden ist der Zugverkehr im Raum Dresden ab diesem Samstag bis zum 27. August gestört. Reisende und Pendler müssen sich auf Umleitungen, Ersatzverkehr mit Bussen, Zugausfälle und veränderte sowie längere Fahrzeiten im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr einstellen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag ankündigte. Auch die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwagen und in der Mobilität eingeschränkte Menschen seien betroffen.