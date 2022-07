Die von Schwertransportern am Montag über Stunden blockierte Autobahn-Anschlussstelle Chemnitz-Mitte ist seit der Nacht wieder frei. Die drei mit Windradflügeln beladene Schwerlaster konnten am späten Montagabend weiterfahren, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag auf Anfrage sagte. Der Transport habe sich ab 22 Uhr in Bewegung setzen können, nachdem die Leitplanken abmontiert waren. Die Lastwagen mit den bis um die 90 Meter langen Flügeln für die Erweiterung des Windparks Saidenberg waren am frühen Morgen wegen des zu geringen Kurvenradius der Abfahrt von der A4 Dresden-Erfurt gestrandet. Noch bis Ende Juli kann es nach Angaben der Polizei im Zuge weiterer Transporte zu Verkehrseinschränkungen in Chemnitz und dem Raum Marienberg kommen, vor allem auf den Bundesstraßen 101 und 174.