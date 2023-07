Ein sächsischer Autofahrer ist aus Angst vor einer Polizeikontrolle nach Tschechien geflüchtet. Im tschechischen Sluknov sei das Auto des 36-Jährigen von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, berichtete die Bundespolizei am Montag. Der Mann verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus in Ebersbach (Kreis Görlitz) gebracht. Der Vorfall hatte sich am Sonntag ereignet. Schnelltests ergaben bei dem Mann keinen Alkohol- oder Drogenkonsum. Allerdings hatte er nach Polizeiangaben keinen gültigen Führerschein.