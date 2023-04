Bei einem Verkehrsunfall zwischen Mittweida und Ottendorf (Landkreis Mittelsachsen) sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Ein 72-Jähriger krachte am Montagnachmittag bei einem Überholmanöver mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto und rammte noch ein zweites, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Unfallfahrer, seine Beifahrerin sowie vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Sie mussten mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein 18-jähriger Fahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde vor Ort behandelt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 18.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße 200 am Montagabend zwischen Mittweida und Ottendorf bis etwa 19.00 Uhr gesperrt.