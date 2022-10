Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Zwenkau der Bundesstraße 95 im Landkreis Leipzig sind abgeschlossen. Die Arbeiten verliefen alle planmäßig, teilte Tino Mohring von der Autobahn GmbH der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend mit. Um eine neue Brücke mit Hilfe eines Schwerlastkrans in die richtige Position zu bringen, war die Bundesstraße ab Freitagmorgen voll gesperrt.