Verkehr Blaues Wunder in Dresden in den kommenden Wochen gesperrt

Das Blaue Wunder ist eine wichtige Verkehrsachse in Dresden. Jetzt wird die Brücke über die Elbe während der Ferien für rund einen Monat gesperrt. Für Autofahrer gibt es Umleitungen.

Autofahrer müssen sich in den kommenden Wochen wegen der Sperrung des Blauen Wunders in Dresden auf Umleitungen einstellen. Die Vollsperrung der Brücke über die Elbe war ab Montag um 5.00 Uhr geplant, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Wer die Elbe überqueren wolle, müsse eine Umleitung über die Waldschlösschenbrücke fahren. Alternativ dazu sei die nächstmögliche Elbquerung die Sachsenbrücke in Pirna. Fußgänger könnten aber weiter auf dem Gehweg auf der Unterstrom-Seite über die Brücke laufen, hieß es.